مصر تستطيع- محمد عبدالوهاب يروى حكايات باب السما المفتوح فوق مركز الكبد

جدة - نرمين السيد - وقال "عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc": "كان هناك أخصائى جراحة، ولكن حالته المادية صعبة، جاء إلى المركز لعمل عملية، وأنا كنت موجود ومتحضر للعملية، وفوجئت بيه بيقولى استنى شوية على ما أجمع فلوس للعملية، وفيه رجل أعمال قاعد معايا بيكشف على أحد أقاربه، فسألنى إيه مشكلة الحالة دى؟، فحكيت له، لقيته طلع دفتر الشيكات ودفع تكاليف العملية، وكانت فى الوقت ده 200 ألف جنيه".

وأضاف: "هناك شخص آخر يعمل مدير بالشهر العقارى بأحد مراكز الدقهلية وزوجته مريضة بورم فى الكبد، وجاء دورها فى العمليات، فناديت عليه علشان يجيب مراته تعمل العملية، فقالى أجلونى شوية علشان أنا راهن شقتى للبيع علشان أعالج مراتى، قولت له مراتك تدخل العمليات النهارده واحنا هنكتب وصل أمانة علينا للحسابات، بالليل لقيت شخص بيدور على مريض يتبرع له بتكاليف العملية، وقولت له ولقيته الصبح باعت لى شيك بمبلغ العملية".