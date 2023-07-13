محافظة الجيزة تعلن عن تحويلات مرورية نتيجة لأعمال إنشائية بشارع 26 يوليو

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ولفت البيان، إلى أن تلك الأعمال تستلزم غلق كلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور بالمنطقة والإتجاه المشار إليهما لوقوف المعدات والالات المستخدمة وذلك لمدة يومان على النحو الآتى:
1- يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا بنفس اليوم.
2- يوم السبت الموافق 15/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا بنفس اليوم.
ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ مايلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بنطاق الأعمال.
لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:
1- حركة المركبات القادمة من 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.
2-استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.
إلى جانب نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لتوعية المواطنين والتيسير عليهم وإرشادهم للمسارات الجديدة.
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