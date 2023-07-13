وفاة الأنبا أثناسيوس مطران الكنيسة القبطية فى مارسيليا وطولون

جدة - نرمين السيد - وقدم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية فى وفاة الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مارسيليا وطولون، بفرنسا. وقال رئيس الأساقفة: باسمى وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا خدم الكنيسة على مدار 49 عامًا.

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