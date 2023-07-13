جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب 2023، قائلًا إن هذه هى النسخة الـ18 من المعرض، ويشارك به 76 دار نشر، منهم دور نشر من الدول العربية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم- أحمد زايد: 100 نشاط ثقافى يُقام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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