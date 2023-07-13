اليوم- أحمد بهى الدين: معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب حدث ثقافى مهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بهى الدين"، خلال حواره لكاميرا برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب حدث ثقافى مهم، ويعكس اهتمام القارئ المصرى بالكتاب، ويعكس اهتمام الدولة المصرية لمعارض الكتب ودعم الثقافة بشكل عام فى أرجاء مصر.

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