افتح باب قلبك- أميرة بهى الدين: مهرجان العلمين رسالة بتقول مصر انتصرت

وأضافت "بهى الدين"، خلال تقديمها حلقة اليوم الخميس، من برنامج "افتح باب قلبك" المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن العلمين أصبحت مدينة ساحرة، وربنا حبانا بأمانها وجمالها"، مؤكدة أن ما حدث بفضل الإرادة السياسية وقوة رجالها وعمالها جعلتنا نرى الجمال فى العلمين من أنشطة ثقافية ورياضية وفنية.
من جانبه، استعرض عمرو موسى، مراسل فضائية "cbc" فى مدينة العلمين، آخر استعدادات المهرجان، قائلًا إن فعاليات المهرجان انطلقت اليوم الخميس، ببطولة كرة القدم الشاطئية، بمشاركة 40 نجمًا مصريًا وأجنبيًا.
وأشار مراسل فضائية "cbc" فى مدينة العلمين، إلى أنه سيتم اطلاق العديد من الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة.
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