مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 11:25 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وجاءت مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وجميع مواعيد مباريات المنتخبات على النحو التالي:

- الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

- الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

- الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

- الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

- الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

مباريات أفضل ثواني: من 10-18 نوفمبر 2025.

وجاءت جميع المجموعات على النحو التالي :

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.