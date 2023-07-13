الأهلي ينتصر على الزمالك برباعية فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 11:25 مساءً - حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول واليو ديانج ومحمد فخرى وأفشة وبيرسى تأو وحسين الشحات وكهربا.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد صبحى- محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى- حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما ندأى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى .

وأدار المباراة محمود البنا وعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامى هلهل، ومحمود ناجى حكما رابعا.

الشوط الأول

عكس المتوقع، جاءت بداية المباراة بشكل حماسى من جانب الأهلى وسجل حسين الشحات هدفاً من تسديدة قوية فى الدقيقة الثانية ، وواصل الأحمر الهجوم ولم يتراجع عقب الهدف وكاد أفشة يُسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الرابعة بعدما سدد كرة قوية أرتطمت بالقائم بدلاً من أن تسكن الشباك.

تراجع أداء الأهلى وأن كانت السيطرة مازالت له فى أول 10 دقائق تقريباً قبل أن يتحرر الزمالك تدريجياً من أسلوبه الدفاعى ويتسلم سيف الجزيرى كرة من تمريرة خاطئة لـ ديانج لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

عاد الأهلى للسيطرة على مجريات اللقاء وأنقذ حاتم سكر هدف مُحقق للأهلى فى الدقيقة 20 بعدما تلقى كهربا كرة جيدة من الشحات وسدد الكرة لكن حاتم سكر يتدخل وينقذ الموقف.

واصل الأهلى السيطرة على اللقاء فيما إعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة التى تعامل معها دفاع كولر بشكل جيد ، ونجح حسين الشحات فى تسجيل هدف ثان للأهلى فى الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية تسكن شباك محمد صبحي.

بعد الهدف ، حأول الزمالك العودة للمباراة عن طريق الجزيرى وتعرض كهربا لإصابة تلقى على أثرها العلاج واستكمل المشاركة فى المباراة ،وأشهر البنا بطاقة صفراء لحسام عبد المجيد فى الدقيقة 43 للخشونة مع حسين الشحات.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت سيطرة تامة من الأهلى وسجل على معلول الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة قوية سكنت شباك صبحى وتواصل الأداء القوى من الأهلى والتراجع من الزمالك لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ أوسوريو مدرب الزمالك هذا الشوط بتغيير رباعى بنزول ، عمرو السيسى بدلاً من حاتم سكر وعمر جابر بدلاً من سيد عبد الله نيمار ومحمد أشرف روقا بدلاً من شيكابالا ومحمد طارق بدلاً من حسام عبد المجيد .

نشط أداء الزمالك مع بداية هذا الشوط وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة تلقى العلاج على أثرها وواصل المشاركة.

سيطر الزمالك على بداية الشوط الثانى وأخطأ دفاع الأهلى والشنأوى فى أكثر من كرة بشكل كاد الزمالك يُسجل معه هدف أول للأبيض ، وفى الدقيقة 63 تعرض زيزو للعرقلة فى منطقة جزاء الأهلى من قبل ديانج ولجأ محمود البنا لتقنية ألفيديو الذى أحتسب الكرة ضربة جزاء سجل منها زيزو الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 68 .

ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للإعتراض على قرار الحكم ، وشارك محمد شريف وأحمد نبيل كوكا بدلاً من كهربا ومحمد فخرى وواصل الأبيض إمتلاكه منطقة وسط الملعب.

وشارك ناصر منسى بدلاً من عمرو السيسى لإصابة الأخير فى الدقيقة75، ودفع كولر بتغيير ثنائى بنزول محمد الضاوى "كريستو" بدلاً من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلاً من بيرسى تاو.

ولجأ الأهلي للدفاع في أخر ربع ساعة من المباراة وشارك رامي ربيعة بدلاً من أفشة ، ونال كريستو بطاقة صفراء للخشونة مع زيزو ،وضغط الزمالك بكل قوة في الدقائق الأخيرة وتصدى القائم لتسديدة صاروخية من زيزو ،وسدد محمد هاني كرة قوية تصدى لها صبحي قبل أن يُضيف محمد شريف الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وينحصر الأداء وسط الملعب لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.