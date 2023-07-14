مطران مرسيليا وطولون يبعث رسالة طمأنة إلى محبيه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وترهب المطران الأنبا أثناسيوس فى دير الأنبا بيشوى بتارريخ 5 مايو 1974، ثم سيِّم أسقفا فى 19 يونيو 1994، وتم تجليسه أسقفا للأقباط الفرنسيين فى 13 يوليو 2013، ومطرانا فى 28 فبراير 2016.

المطران أثناسيوس من مواليد 7 مايو 1933، وعمل مساعدًا للأسقف جوانس ماريا، رئيس جماعة والدة الإله الأرثوذكسية بفرنسا، وكان اسمه "المونسينيور إيجينوس".

ورُسِمَ بعد رهبنته بشهر واحد لمساعدة الأنبا مرقس أسقف طولون ومارسيليا، ثم تمت رسامته أسقفا عاما بفرنسا عام 1994، وتم تجليسه أسقفا لإيبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأقباط الفرنسيين فى كل ربوع فرنسا عام 2013، وكان يوم تجليسهُ عام 2013 بيد قداسة البابا تواضروس الثانى هو نفس يوم تجليس أسقفين آخرين، ثم تمت ترقيته مطرانًا مع 5 آخرين فى فبراير 2016م.