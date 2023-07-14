COP28 يعلن خطة طموحة لتحقيق انتقال مسؤول فى قطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الوزارى المعنى بالعمل المناخى الذى عقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وجمع وزراء البيئة فى الاتحاد الأوروبى وكندا وجمهورية الصين الشعبية.

ووجه فى كلمته دعوة مفتوحة إلى الحكومات والقطاعات الصناعية وكافة الأطراف المعنية إلى التخلى عن أساليب العمل التقليدية والتركيز على توحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطورا جوهريا فى معالجة أزمة المناخ.

وقال: "نحن بحاجة إلى تطوير النماذج المالية القديمة التى تم تصميمها لتلائم ظروف القرن الماضى، وعلينا إزالة الحواجز التى تبطئ التقدم فى الحكومات والقطاعات الصناعية، ومعالجة الانقسامات التى تعوق تحقيق أى تقدم جوهرى للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون"، مضيفا: "نحن فى منتصف الطريق بين باريس وعام 2030، إلا أن العالم لا يزال بعيدا إلى حد كبير عن الهدف المنشود، والحقائق توضح أن الخطوات التدريجية التى تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات سريعة، لذلك، أدعو الجميع إلى التخلى عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معا لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطورا جوهريا".

وشدد على أن لخطة عمل "COP28" توجه واضح، وأن هدفها الرئيسى هو الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز الارتفاع فى درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحا أنه للقيام بذلك، تسعى رئاسة المؤتمر إلى الوصول لنتائج تفاوضية تحقق أعلى الطموحات، إلى جانب اعتماد جدول أعمال فعال يساهم فى تنفيذ هذه النتائج بشكل ملموس.

واستعرض خطة مؤتمر الأطراف "COP28" التى تستند إلى أربع ركائز رئيسية هى: تسريع تحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخى، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.

وأشار إلى أن إعداد الخطة تم بالاستعانة بمخرجات ونتائج جولة الاستماع واستكشاف الحقائق والتواصل التى قام بها فريق رئاسة المؤتمر على مدار الأشهر الستة الماضية، والتقى خلالها ممثلى الحكومات والشركات والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والناشطين والشباب والشعوب الأصلية فى أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر تفاصيل أول ركائز خطة "COP28" المتعلقة بتسريع تحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة اتباع نهج شامل ومتكامل يجمع بين جانبى العرض والطلب فى نفس الوقت. وقال: “الخفض التدريجى لاستخدام الوقود التقليدى هو أمر طبيعى ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملى ومدروس، وهذا يتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين جانبى العرض والطلب لتحقيق استجابة متكاملة. وعلينا التوقف عن مقارنة انبعاثات النطاق الأول والثانى والثالث، لأنه يجب خفضها جميعا، وهو ما سيتطلب وضع أسس جديدة تنظم العلاقة بين صانعى السياسات، ومنتجى الطاقة، وكبار المستهلكين الصناعيين. ولهذا السبب، سأدعو وكالة الطاقة الدولية إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لإجراء حوارات متكاملة تضم الحكومات، ومنتجى الطاقة الرئيسيين والقطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وسنضع خطة عمل فعالة، قائمة على الحقائق العلمية، تركز على المحافظة على إمكانية تحقيق هدف تفادى تجاوز الارتفاع فى حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".

وذكر أن الركيزة الأولى للخطة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ودعوة قطاع النفط والغاز إلى ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الدول على تحديث مساهماتها المحددة وطنيا قبل "COP28" لضمان توافقها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ

وقال: "علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة لخفض الانبعاثات، بما فى ذلك التقنيات النووية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتقنيات التقاط الكربون وإزالته، خاصة فى القطاعات التى يصعب الحد من انبعاثاتها".

وبشأن تفاصيل الركيزة الثانية للخطة المتعلقة بتطوير آليات التمويل المناخى، أوضح معاليه قائلا: "نحن بحاجة إلى تطوير جذرى وشامل لآليات التمويل المناخى مع التركيز بشكل خاص على التنمية الداعمة للعمل المناخى عبر دول الجنوب العالمى لضمان أن تتمكن الدول النامية من الحصول على التمويل المناخى من أجل تحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة".

وأشار إلى أن فريق رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" يعمل مع "صندوق النقد الدولى" و"البنك الدولى" و"تحالف غلاسكو المالى من أجل صافى انبعاثات صفرى" لتعزيز إمكانيات أسواق رأس المال، وتوحيد أسواق الكربون الطوعية، وتحفيز وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.

وجدد دعوته المانحين إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بحلول عام 2025 وضمان أن تفى الدول المانحة خلال العام الجارى بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخى الذى تعهدت به، لدعم احتياجات المجتمعات الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ.