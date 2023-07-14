بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم مسيرة الشباب 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الخميس، المسيرة العاشرة للشباب القبطى الكاثوليكى بمصر، والتى دارت حول العلامات، وكيفية تمييز الدعوة من خلالها.





تبادل الشباب خبراتهم مع الأنبا إبراهيم إسحق، حول ما خاطبهم الرب به خلال المسيرة، من قداسات الهية، سير على الأقدام، لقاءات، صمت، تأملات، شخصيات عاشت معهم هذه المسيرة. ثم بدأ القداس الإلهى والذى ترأسه بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، والأب يوحنا معطى، والأب متى عبد المسيح. وأعطى الأنبا إبراهيم إسحق الكلمة للشباب مشجعًا على عيش العلامات فى حياتهم اليومية، والانطلاق من المسيرة كعلامة حية، ونقطة بداية للذهاب لما هو أبعد وأعمق، وراء احداث حياتهم وروتينهم اليومى.

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