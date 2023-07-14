طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 37 24

بنهـا 36 25

دمنهور 36 25

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 34 24

بورسعيد 34 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 35 24

رفح 34 25

رأس سدر 37 26

نخل 39 21

كاترين 34 17

الطور 34 25

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 28 22

السلوم 33 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 38 27

حلايب 35 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 39 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 24

أبو سمبل 42 28