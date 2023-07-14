الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن يتوالى ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال اليوم الجمعة وغدا السبت، وبعد غد الأحد ثم تتراجع درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة يومى الإثنين والثلاثاء، وتتراجع بمقدار درجتين يوم الأربعاء. وعلى صعيد آخر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء. وتسود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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