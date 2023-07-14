نشاط الرئيس فى أسبوع.. لقاءات واجتماعات مهمة لحل الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - مصر تهنئ جوليوس مادا بيو بفوزه فى الانتخابات الرئاسية بسيراليون

هنأت مصر، جوليوس مادا بيو، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون لفترة رئاسية ثانية.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بيانا جاء فيه: "تابعت مصر بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التى أسفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادا بيو بفترة رئاسية ثانية، وفى هذا الصدد تتقدم مصر بالتهنئة لسيادته على إعادة انتخابه رئيساً لدولة سيراليون، فى أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعى الذى يتحلى به الشعب السيراليونى الشقيق، وتؤكد مساندتها لسيادته فى استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليونى".

السيسى يهنئ رئيس وزراء اليونان بفوز الحزب الحاكم فى انتخابات البرلمان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسى تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليونانى على الفوز الانتخابى الكبير الذى حققه الحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية، التى جرت فى شهر يونيو الماضى، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليونانى فى شخص وسياسات رئيس الوزراء.

الرئيس السيسى يشهد اليمين لرؤساء الهيئات القضائية الجدد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أداء حلف اليمين، للمستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومى، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن، الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم فى حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع

استضافت مصر فى 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.



جاء ذلك فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائرى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاثنين الماضى، اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، فى إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

السيسى يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبى بقصر الاتحادية

نشر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بقصر الاتحادية، حيث يرأس وفد بلاده فى مؤتمر قمة دول جوار السودان.

البيان الختامى لقمة دول جوار السودان (البنود كاملة)

شارك رؤساء دول وحكومات جمهورية "إفريقيا الوسطى، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان"، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة لدول جوار السودان بالقاهرة، أمس الخميس، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية.

وألقى الرئيس عيد الفتاح السيسى البيان الختامى لقمة لدول جوار السودان بعد توافق المشاركون على عدة أمور مهمة شملها البيان.

فى بيان مشترك.. السيسى وآبى أحمد يتفقان على تجاوز جمود مفاوضات سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبى أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.

جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة فى تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضا بشكل فعال فى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن فى المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

السيسى يبحث مع نظيره الإريترى العلاقات الثنائية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، بقصر الاتحادية أسياس أفورقى، رئيس دولة إريتريا، وذلك على هامش مشاركته فى قمة دول جوار السودان المنعقدة فى القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، أنَّ الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا فى شتى المجالات.