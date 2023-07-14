أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - أسوان

يواجه فريق نادى أسوان ، نظيره الداخلية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على أرضية إستاد أسوان، فى اللقاء رقم 34 من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

الإسكندرية

يواجه فريق حرس الحدود نظيره غزل المحلة فى تمام الساعة الثامنة والنصف على أرضية إستاد حرس الحدود - المكس، فى اللقاء رقم 34 من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يواجه فريق البنك الأهلى نظيره فيوتشر فى تمام الساعة الثامنة والنصف على أرضية إستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء رقم 34 من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يواجه فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش فى تمام الساعة الثامنة والنصف على أرضية إستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء رقم 34 من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

باريس

يحل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ضيف شرف خلال العرض العسكرى التقليدى فى جادة الشانزليزيه بباريس بمناسبة العيد الوطنى الفرنسى، إلى جانب الرئيس الفرنسى، حيث ستشارك فى العرض ثلاث طائرات رافال هندية ونحو 240 جنديا من القوات المسلحة الهندية.

القاهرة

تنطلق فى الثامنة مساء، ثانية فعاليات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى معرض الأوبرا الثانى للكتاب، الذى تنظمه الهيئة وتشارك فيه 27 دار نشر بندوة تقام فى قاعة المجلس الأعلى للثقافة، بعنوان "ريم بسيونى.. السرد والتاريخ والهوية"، بمشاركة الدكتورة ريم بسيونى، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

القاهرة

يشهد وزيرا التنمية المحلية هشام آمنة، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، أكبر حدث رياضى يتم على أرض العاصمة "ماراثون القاهرة"، والذى يتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى 1054.

موسكو... تنتهى زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا للمشاركة فى عدد من الفعاليات التى عقدت على هامش اجتماع منظمة رابطة جنوب شرق آسيا.