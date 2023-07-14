وزارة العمل تفتتح وحدة ”توجيه ما قبل المغادرة” الأحد المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 10:26 صباحاً - يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، وحدة "توجيه ما قبل المغادرة "، يوم الأحد المقبل، 16 يوليو 2023، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك بحضور مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فى إطار تنفيذ مشروع من "أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا - THAMM " والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائى GIZ.

وكان قد أكد وزير العمل حسن شحاتة، فى تصريحات سابقة، أن "وحدة التوجيه قبل المغادرة " جاهزة للافتتاح، موضحًا أن هذه الوحدة واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية"، لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة، مثمنا كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التى تم تنفيذها التى تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعى، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والاسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة.