مصر تشارك فى الدورة 43 لـ«تنفيذى الاتحاد الإفريقى» تمهيدا لقمة نيروبى

ويضم الوفد المصرى السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى.
وصرح السفير أشرف سويلم اليوم، بأن المشاركة فى أعمال المجلس التنفيذى والقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها فى 16 يوليو الجارى، تأتى فى ظل ترؤس مصر الحالى لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) لمدة عامين.
وأشار إلى أن مصر تستهدف من خلال رئاستها للنيباد الدفع بأولويات القارة الأفريقية وتحقيق أجندة إفريقيا 2063 من خلال تكثيف جهود حشد التمويل الدولى لمشروعات التنمية فى إفريقيا لاسيما مشروعات البنية التحتية والربط القارى، وكذلك تعزيز جهود الإسراع فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية اتساقا مع موضوع العام للاتحاد الأفريقى.
ونوه بأن المشاركة فى أعمال المجلس تبنى على الانخراط النشط لمصر فى القارة الإفريقية، وكذا الدور الفاعل الذى لعبته مصر لدى رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" لمدة عامين، فضلا عن ريادة الرئيس لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقى.
وذكرت وزارة الخارجية، أن جدول أعمال المجلس التنفيذى النظر فى التقارير والقرارات المنتظر اتخاذها فيما يخص تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتحقيق التكامل الإقليمى فى القارة.
كما يستعرض المجلس عددا من التقارير الخاصة بالشئون المالية والإدارية وميزانية الاتحاد الأفريقى للعام المقبل، وكذلك عملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، إلى جانب النظر فى عدد من القضايا الموضوعية ذات الأولوية وعلى رأسها تغير المناخ ومشروعات البنى التحتية.
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