إنشاء مدارس فى شمال سيناء بتكلفة 653.6 مليون جنيه

ومن ناحيته قال غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية فى شمال سيناء، فى تصريح اليوم الجمعة، إن الهيئة تنفذ مشروعات كبرى فى قطاع التعليم على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات يسرى عبد الله مساعد وزير التعليم للأبنية التعليمية.
وأوضح حسن، أنه جرى وضع حجر الأساس لمدرسة التلول البحرية بـ9 فصول بتكلفة 22.1 مليون جنيه، وافتتاح مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية لغات بالعريش بـ28 فصلا بتكلفة 12.2 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات بتكلفة 1.2 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه جرى أيضا افتتاح مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسى فى منطقة ابنى بيتك بالعريش بـ22 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه بخلاف التجهيزات بقيمة مليون جنيه، وإلى افتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية بالشيخ زويد بعد إعادة تأهيلها بتكلفة 1.9 مليون جنيه.
وأعلن افتتاح مدرسة المعنية للتعليم الأساسى فى الشيخ زويد بعد إحلالها وتجديدها بعد تضررها بـ11 فصلا بتكلفة 6.2 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات بتكلفة 600 ألف جنيه.
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