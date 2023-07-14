الوزراء: لا صحة لإلغاء جميع البطاقات التموينية واستبدالها بـ«الكارت الموحد»

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، مُوضحةً أنه سيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، مُشيرةً إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تشمل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقى الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه فى المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية فى المراحل المقبلة.

وفى سياق متصل، تم اختيار محافظة بورسعيد لإطلاق تجربة الكارت الموحد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمى بها وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ويمكن للمواطن الحصول على "الكارت الموحد" من خلال فتح حساب شخصى فى هيئة البريد المصرى، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومى، ورقم المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إصدار ذلك الكارت مجاناً للمواطن من خلال مكاتب البريد.