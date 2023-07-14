رصد احتياجات السوق.. معلومات عن المنصة الوطنية لسوق العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - لم تترك الدولة المصرية كبيرة ولا صغيرة إلا رفعت شعار التطوير والتجديد فيها، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواكبة التطور العالمى الرهيب، ومن ذلك استعداد وزارة العمل لإطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز المعلومات عن المنصة المزمع إطلاقها بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من التجهيزات التكنولوجية والرقمية لإنشائها. معلومات عن المنصة: حلقة وصل بين الشباب والشركات تنظم العرض والطلب على العمالة أحد أدوات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ترصد احتياجات سوق العمل حاليا ومستقبلا تصمم برامج سوق العمل النشطة تطور البنية التحتية الرقمية لوزارة العمل تقدم دورات تدريبية للشباب تسوق العمالة المصرية داخليا وخارجيا

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