رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور ياسر عبد القادر رائد علاج الأورام فى مصر

جدة - نرمين السيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العينى جامعة القاهرة وأحد رواد علاج الأورام فى مصر والشرق الأوسط، والذى وافته المنية مساء أمس.





وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الطب ومعهد الأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. يذكر أن الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة ومدير مركز قصر العينى لعلاج الأورام سابقًا، ورئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام.

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