صحف الكويت تبرز تأكيد السيسى على الاحترام الكامل لسيادة السودان 

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال قمة دول "جوار السودان" التى استضافتها القاهرة أمس، على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم فيه باعتباره شأنا داخليا والتشديد على أهمية عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الأزمة يطيل من أمدها.





وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "السيسى: قمة «جوار السودان» تدعو لإنهاء الحرب فورا" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال إن هذه القمة وجهت رسالة واضحة مفادها أن لدول الجوار دورا محوريا فى حل الأزمة القائمة وتقديم يد العون للأشقاء فى السودان فى هذه اللحظة التاريخية.

وتابعت الصحيفة أن المشاركين فى القمة أعربوا خلال البيان الختامى الذى تلاه الرئيس السيسى، عن القلق العميق إزاء العمليات العسكرية والتدهور الحاد فى الوضع الأمنى والإنسانى فى السودان، وناشدوا الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب السودانى وإتلاف الممتلكات.

وفى صحيفة "الراى" الكويتية وبعنوان "قمة القاهرة لدول الجوار تتفق على حماية الدولة السودانية ومؤسساتها ومنع تفككها"، قالت الصحيفة إن البيان الختامى أكد أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما فى ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة فى محيطها وهو الأمر الذى ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.

وبعنوان جوار السودان يطرح مبادرة للحل.. ومحاولات لجمع الجنرالين البرهان وحميدتى قالت صحيفة "الجريدة" إن قمة دول جوار السودان التى عقدت فى القاهرة أمس أثمرت عن اتفاق على تشكيل لجنة من وزراء خارجية الدول الإقليمية، بهدف وضع حلول لوقف القتال بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، لتفادى تداعيات الأزمة على دول المنطقة، فى حين عثرت الأمم المتحدة على مقبرة جماعية فى غرب إقليم دارفور.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية بعنوان "السيسى يضع خطة مفصلة لحل أزمة السودان.. ودعوة لحوار وطنى جامع" أن الرئيس السيسى وضع أمس خطة تفصيلية لحل الازمة فى السودان فيما أكد البيان الختامى لقمة دول جوار السودان الذى عقد فى القاهرة على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معربا عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية فى البلاد.