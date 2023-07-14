انت الأن تتابع خبر زيادة ملحوظة في الرطوبة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الساعات القادمة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن مصر سوف تشهد زيادة في درجات الحرارة، خلال حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو الجاري، على جميع المحافظات بسبب المنخفض الموسمي الذي يضرب البلاد خلال الأيام الحالية.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وحذرت هيئة الأرصاد، من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة، حيث سيسود طقس شديد الحرارة شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وطالبت الأرصاد من المواطنين بالإكثار من تناول المياه والعصائر في الساعات القادمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أنه سوف يكون هناك أيضا زيادة في نسب الرطوبة الموجودة، حيث وصلت نسب الزيادة ما بين درجتين إلي ثلاثة درجات في الظل، والتي ترتب عليها أن يكون هناك زيادة بالإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه على الرغم من زيادة درجات الحرارة سوف يكون هناك نشاط محدود للرياح على كافة مناطق الجمهورية، والذي سوف يعمل على تلطيف الطقس على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14 يوليو:

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات وهي كما يلي :

1- محافظة القاهرة العظمى 37درجة والصغرى 27درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أما في نهاية محافظات جمهورية مصر العربية وهي أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.