انت الأن تتابع خبر تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يفجر مفاجأة لا تخطر على البال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الدقائق القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023:

واختتمت أمس امتحانات الثانوية العامة، حيث أدي طلاب الشعبة عملي علوم امتحان الأحياء، فيما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق، والتي كان مدته 2 ساعات كاملة بدأت من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية عشر ظهراً.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023:

وأكد حجازي في تصريحات له أنه منذ عام 2016، لم يحدث نهائياً تسريب لامتحانات الصف الثالث الثانوي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مشيراً أن ما يحدث من تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك وتليجرام، ما هو إلا أن يدخل طالب إلي اللجنة ويقوم بتصوير بعض أجزاء الامتحان وليس كله.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سوف يتم تطبيق قانون التعليم فيما يعلق بالطلاب الذين تم ضبطهم في أعمال غش أو محاولة تصوير الامتحانات، حيث أنه سوف يتم حرمانهم من الامتحانات لمدة عامين حيث أن سوف يتم اعتبارهم رسوب في هذا العام، كما يتم منعهم من دخول الامتحانات العام القادم.

جهة سيادية

وأضاف حجازي، أن هناك جهة سيادية في الدولة المصرية هي من تقوم بأعمال طباعة الامتحانات ولذلك من الصعب أن يحدث أي تسريب لها كما كان يحدث قبل عام 2016، مشيراً أن من بين الأجراءات التي اتخاذتها الوزارة لحد من الغش أو تصوير الامتحان هي وضع باركود على ورقة الأسئلة والتي يمكن من خلالها ملاحقة أي طالب صور أي أجزاء من الامتحان في غضون 5 دقائق من عملية التصوير أو الغش.