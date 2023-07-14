انت الأن تتابع خبر شروط الإقامة الدائمة في السعودية 1445.. اعرف الفئات المستحقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت المملكة العربية السعودية شروط الإقامة الدائمة في السعودية ، حيث تعد المملكة وأحد من أفضل الدول في المنطقة التي تقدم فرص كبيرة للعمل وكسب المال للوافدين .وحددت المملكة شروط الإقامة الدائمة في السعوديةوالفئات التي تستحق الحصول علي الإقامة .

الإقامة الدائمة في السعودية

المستمثر حيث يحق للمستثمر في المملكة العربية الحصول علي الإقامة الدائمة في السعودية حيث يكون استثمارة لا يقل عن 3 ملايين ريال سعودي

كما يحق لأفراد العائلة المباشرة الذين تزوجو من أجنبيات الحصول علي الإقامة الدائمة في السعودية

تمنح الإقامة الدائمة في السعودية للأجانب الذين يمتلكون مؤهلات علمية ومهنية مميزة

تمنح الإقامة الدائمة في السعودية للأجانب الذين يعملون في وظائف حيوية في الدولة لا تستغني عنهم المملكة

حال وجود رغبة في الاستثمار بالمللكة وتوفر لهم الشروط اللازمة ومنها الاقامة

بعض الجنسيات بموجب اتفاق دولهم مع المملكة

كما يتم منح الإقامة الدائمة في السعودية للأبناء الوطن العربي في حال قضاء 10 سنوات وأنفقوا مبلغا لا يقل عن مليون ريال سعودي

مميزات الحصول علي الإقامة الدائمة في السعودية

بموجب الاقامة يحق للوافد الاقامة الدائمة دون الحاجه لتجديد من وقت لأخر

الحصول علي تصريح العمل الدائم دون الحصول علي تصاريح العمل المؤقته

تأشيرة دخول متعددة دون تقديم طلب في كل مرة للحصول عليها

حرية التنقل والتجوال داخل المملكة

حقوق الاستثمار والملكية في المملكة مثل المواطن السعودي

استقرار عائلي واجتماعي دون الحاجه لإنتظار التجديد

حماية قانونية دائمة في الممملكة العربية السعودية

شروط الحصول علي إقامة دائمة

تحتلف الشروط للحصول علي الإقامة الدائمة في السعودية وذلك بإختلاف الفئة كما حددنا في السابق لكن الشروط هنا عامة واساسية لتحصل علي الاقامة

يجب تقديم اثبات الهوية وجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أِهر

اثبات النشاط المهني أو الاستثمار في المملكة وتقديم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة حول ذلك

اثبات الدخل الشهري الثابت

اجتياز الكشف الطبي

الحصول علي تصاريح العمل