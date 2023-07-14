انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا قبل صلاة الجمعة .. الحكومة تفرح أصحاب المعاشات أول أغسطس : صرف 350 جنيه زيادة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، منافذ الصرف التي تملأ كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بضرورة وضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن أصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن صرف الزيادة الجديدة للشهر الرابع على التوالي من صرفها بكل سهولة ويسر.

زيادة المعاشات 2023:

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الزيادة الجديدة التي يمكن أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا أن يقوموا بالتوجه اليوم إلي ماكينات الصراف الآلي، تبدأ من 175 جنيه مصري، وتنهي 1635 جنيه، حيث أنه تصرف لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة، أن الزيادة تصرف منذ شهر أبريل الماضي، حيث أصدر القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم موعد الصرف لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تضرب جميع الدول بعد بدء جحرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2021.

350 جنية زيادة لأصحاب المعاشات:

في المقابل أكدت اتحاد نقابات المهن الطبية أنها تستعد في الفترة الحالية لصرف الزيادة الجديدة لأعضاء نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، بداية من شهر أغسطس القادم، والتي تقدر بـ350 جنيه، حيث أنه زادت بمقدار 35%.

وأشار اتحاد نقابات المهن الطبية أن المعاشات شهد زيادة من 1000 جنيه إلي 1350 جنيه وهي سوف تصرف لجميع أعضاء النقابات الأربعة البالغين سن التعاقد، حيث أنه سوف يتم البدء في صرفها أيام 8 و9 و10 -8-2023.

وأوضح الاتحاد أن هذه تعتبر الزيادة الثانية التي تصرف لأصحاب المعاشات حيث أن الزيادة الجديدة حدث بها كانت 900 جنيه مصري ثم زادت إلي 1000 جنيه أي بنسبة 25%، ثم تم بعد ذلك الإعلان عن هذه الزيادة ثم عن طريق قرار اتحاد نقابات المهن الطبية لزيادتها لتُصبح قيمة المعاش الإجمالية 1350 جنيه شهريا