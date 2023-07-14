وزيرة البيئة: مصر أعادت تحديث الخطة الوطنية لتسريع الوصول لـ42٪ طاقة متجددة

جدة - نرمين السيد - وذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الوزارى السابع حول العمل المناخى، بالعاصمة البلجيكية بروكسل والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبى وكندا والصين، وبمشاركة سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة فى كلمتها، أن الفجوة بين نشر مشروعات الطاقة المتجددة فى البلدان النامية مقابل البلدان المتقدمة واضحة، وتتسع بمرور الوقت؛ بسبب القدرات والموارد المالية التى تكتسبها تلك الدول المتقدمة، مؤكدة أن التقارير تشير إلى التفاوتات الصارخة والتى قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، وأنه من الضرورى العمل على تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتجددة الفعالة، وتقديم المنح والتمويل الميسر للبلدان النامية، ودعم المشروعات فى تلك البلدان للتحول إلى الشبكات الذكية التى يمكن أن تستوعب الطاقة المتجددة، والتغلب على مشاكل التخزين والنقل، إضافة إلى ضرورة توفير برامج بناء القدرات، ودعم المشروعات التجريبية للشبكات الصغيرة فى المناطق الأكثر ضعفًا، والتأكد من أن الانتقال عادل وليس له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمعات، ولا يعيق أمن الطاقة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن عوامل التمكين الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة تتضمن توافر التمويل العام أو الخاص فى البلدان النامية لتضييق الفجوة العالمية بين الشمال والجنوب، وإصلاح الهيكل المالى لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية للسماح بمزيد من خطط الحد من المخاطر والاستثمار فى المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى دعم تحويل الشبكة الذكية من خلال تمويل المشروعات التى من شأنها أن تسمح بالتعاون الإقليمى والعالمى فى مجال الترابط، إضافة إلى بناء القدرات وضمان سهولة نقل التكنولوجيا من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب الكرة الأرضية، وتقديم المنح العامة والقروض الميسرة، والتأكد من أن أى انتقال إلى مسار الطاقة النظيفة يكون عادلاً ويأخذ فى الاعتبار ليس فقط جانب الأيدى العاملة ولكن أيضًا الآثار الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل فى جميع المجتمعات، والبدء بالمشروعات التجريبية وتوسيع نطاقها عند ثبات جديتها.

وتابعت وزيرة البيئة، أن العوائق الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة تتضح من خلال الفجوات الكبيرة فى توفير التمويل الميسر، ولا سيما المنح، فضلاً عن وسائل التنفيذ الأخرى بما فى ذلك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية لاتباع مسار عادل وميسور التكلفة نحو تنمية قادرة على التكيف مع المناخ بهدف تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر فى تحديث خطة مساهماتها الوطنية للمرة الثانية، ليكون تسريع الوصول لنسبة الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة 42٪ بحلول 2030 بدلا من 2035، وزيادة معدل خفض الانبعاثات فى قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن ثانى أكسيد كربون مكافئ بدلا من 70 مليون طن مقارنة بخط الأساس عام 2030، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات خطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات والاقلال من المحطات التى تستخدم الوقود الاحفورى.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن العناصر الهيكلية المتفق عليها خلال الاجتماعات الفرعية الأخيرة فى يونيو الماضى حول الهدف العالمى للتكيف تعد نقطة انطلاق لنقاشات مكثفة للوصول لتوافقات تحقق التوقعات المرجوة حول صياغة هدف عالمى للتكيف فى مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى.

جاء ذلك خلال كلمتها فى جلسة "تعزيز العمل على التكيف"، ضمن مشاركتها فى الاجتماع الوزارى السابع للعمل المناخى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن العالم يحتاج إلى إطار عمل واضح ومؤشرات لتقييم التقدم المحقق فى مجال المرونة والتكيف، يراعى التحديات المتوقعة بناءً على المعلومات الواردة فى تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإضافة العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجى والمدن.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن كيفية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ هى كلمة السر فى الهدف العالمى للتكيف، والذى يرتبط بشكل أساسى بتمويل التكيف، ويعتمد على تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف.

وأوضحت أن فى الوقت الذى يشهد العالم اختلاف حول إجراءات التكيف ودعمه، دقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جرس الإنذار حول حتمية التكيف بالنسبة لسكان البلدان النامية، وسبل عيشهم المتأثرة بشكل كبير رغم مساهمة تلك الدول الأقل فى أزمة المناخ، مما يضع عبئًا إضافيًا على الحكومات التى تساهم تقريبًا من 2٪ إلى 9٪ من ناتجها المحلى الإجمالى نحو جهود التكيف.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الإطار العام للهدف العالمى للتكيف سيتيح الفرصة لتخطيط أفضل ومتابعة القدرة على الصمود، ويسمح لتحقيق أهداف طموحة لتعزيز التكيف؛ كما سيسمح للمجتمع الدولى بمتابعة تقدمه بحيث يبتعد عن السيناريوهات المتوقعة للتأثيرات المتعلقة بالمناخ على مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية.