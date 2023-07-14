وزير الإنتاج الحربى يوجه بدراسة مطالب العاملين بـ«أبو زعبل للكيماويات»

جدة - نرمين السيد - وجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة؛ لدراسة مقترح تطوير مصيف العاملين بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربى"؛ وذلك فى استجابة سريعة لأحد المطالب التى طرحها العاملون بالشركة خلال الجولة التفقدية التى أجراها الوزير يوم الأربعاء الماضى للشركة.





حيث طالب عدد من العاملين بتطوير المصيف الذى يعد المتنفس الوحيد لهم، وفى هذا الإطار أصدر الوزير توجيهات بتحديد التكلفة المالية اللازمة؛ لتطوير المصيف والإفادة بنتائج الدراسة خلال 15 يوما استكمالا للعرض.

وأكد الوزير محمد صلاح، على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع جميع العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والتعرف على مطالبهم المختلفة والمشكلات التى تواجههم والعمل على حلها خاصةً وأنهم عصب العملية الإنتاجية وحجر الزاوية فى قطاع الإنتاج الحربى ككل.

كما أكد على أن الجميع يعمل على توفير جميع احتياجات العاملين بدايةً من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسؤولين داخل الوزارة، وأشاد الوزير بما لاحظه خلال زيارته الأخيرة للشركة "مصنع 18 الحربى"، من تطور فى أسلوب العمل وتفانى العاملين فى تأدية المهام الموكلة إليهم وتنفيذها بكل دقة واحترافية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أنه لتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة لكافة العاملين بالشركات التابعة يتم توفير خطوط مواصلات لنقل العاملين من وإلى الشركة إلى جانب توفير نظام للعلاج وتنظيم رحلات ترفيهية وتكريم المتميزين منهم وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم فى مختلف مجالات المعرفة، وذلك إلى جانب الحرص على تنظيم الدورات التدريبية لهم حتى يواكب العمالين والمهندسين أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية.

ونوه إلى أن المؤتمر الذى عقده الوزير خلال الجولة التفقدية الأخيرة لشركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" يعد من أكبر المؤتمرات التى عقدها الوزير للقاء العاملين بالشركات التابعة حيث ضم ما يزيد عن 600 عامل بالشركة "مصنع 18 الحربى" من مختلف القطاعات، وأشار "بكر" أنه خلال الفترة القادمة سيتم دراسة عدد من المطالب الأخرى التى عُرضت خلال هذا المؤتمر.