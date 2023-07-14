جدة - نرمين السيد - شملت الجولة التى رافقه فيها جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة، تفقد المنطقة المحيطة بمجمع الأديان، وكورنيش النيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يجرى جولة بمصر القديمة لمتابعة أعمال التطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.