لطلاب الثانوية العامة.. أسماء الكليات وكيفية التسجيل فى اختبارات القدرات

جدة - نرمين السيد - وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية والتوضيحية التى من شأنها التيسير على طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.





يأتى فى إطار استعدادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتى ستبدأ غدًا السبت الموافق 15 يوليو الجارى.

وأوضح مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات، والذى تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالى من هنا

وأشار السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكترونى من هنا وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجارى.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن المركز الإعلامى للوزارة قام بإعداد العديد من الوسائل التوضيحية للطلاب لتيسير إجراءات التقديم لأداء اختبارات القدرات.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن المركز الإعلامى أعد فيديو توضيحى يتضمن أسماء الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى وكيفية التسجيل.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم إعداد دليل إرشادى يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التى تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات، منوهًا إلى أنه يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالى من هنا

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هى: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.