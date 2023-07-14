مسؤولو الرعاية الاجتماعية بالتضامن يزورون إيطاليا لبحث تبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - تأتى تلك الزيارة ختامًا وتتويجًا للأنشطة المختلفة المنفذة فى إطار مشروع "النهج التصالحى لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية - التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS والمنفذ فى الفترة من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2023، ويضم الوفد ممثلين من وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية والنيابة العامة.

هذا وتستهدف الزيارة التعرف على نموذج العدالة التصالحية المطبق فى دولة إيطاليا، وتضمن البرنامج زيارة لمحكمة الأحداث ومراكز الاستقبال الأولية والوساطة الجنائية والخدمات الاجتماعية المقدمة للأبناء، والمؤسسة العقابية للأطفال مخالفى القانون، والمشاركة بندوة حول تجارب العدالة التصالحية وحماية القصر والأحداث الجانحين والتعرف على خدمات الإرشاد الأسرى المقدم فى إيطاليا.

وجدير بالذكر بأن مشروع " النهج التصالحى لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية - التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية يرتكز على ثلاثة محاور هى التأهيل والرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانونى من خلال استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.

وقام المشروع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية فى الفترة من سبتمبر 2022 حتى مايو الماضى لممثلى وزارات التضامن الاجتماعى والعدل والداخلية والنيابة العامة، وذلك لتبادل الخبرات المصرية الإيطالية فى مجالات تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز ومنهجية العدالة التصالحية - إطار نظام عدالة الأحداث.

كما ساهم البرنامج فى عقد العديد من جلسات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال التى تضم ممثلين من الجهات الوطنية ذات الصلة لمناقشة مسودة مشروع قانون الطفل بالتركيز على باب المعاملة الجنائية للطفل.