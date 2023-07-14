جدة - نرمين السيد - تشهد قرى مركز محافظة سوهاج، طفرة كبيرة على مستوى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بفضل توجيهات القيادة السياسية باستمرار لتحسين أحوال المواطن من خلال مشروعات الحكومة أو المبادرات، كما فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز الإنجازات التى انتهت منها الدولة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، إما بتنفيذ الجهات الحكومية أو مبادرة حياة كريمة. وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة» ترسم الفرحة على وجوه 2.5 مليون سوهاجى (فيدوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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