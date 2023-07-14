ترحيب مصرى بالإعداد لبرنامج تنفيذى مع تونس فى التعليم العالى والبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وتونس فى المجالات التعليمية والبحثية، بحضور ضحى الشويخ، المستشار الثقافى بالسفارة التونسية بالقاهرة، والدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وفى بداية اللقاء، شدد الوزير على عمق العلاقات المصرية التونسية فى مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية، وحرص الوزارة على توطيد هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

واستعرض عاشور، الإنجازات التى حققتها الوزارة بالتوسع فى إنشاء جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، منوها باهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

واستعرض الوزير، ما تقدمه الدولة المصرية من جهود كبيرة للنهوض بمؤسسات التعليم العالى المصرية سواء حكومية أو أهلية أو خاصة، من خلال البرامج الدراسية الجديدة والمتنوعة التى تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار إلى ما تشهده الجامعات المصرية حاليا من طفرة فى التصنيفات العالمية، وكذا فى مجال النشر الدولى للأبحاث العلمية.

ورحب الوزير بالإعداد لبرنامج تنفيذى بين مصر وتونس فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، ليشمل التبادل الطلابى، وزيارات الأساتذة بين البلدين، وكذا المنح، موجها بسرعة الانتهاء من بنود البرنامج تمهيدا لتوقيعه.

ومن ناحيته قدم السفير محمد بن يوسف، التهنئة للدكتور أيمن عاشور، على الانتقال لممارسة مهام العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد بالنهضة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، ومثمنا عمق العلاقات التى تجمع بين مصر وتونس، لاسيما فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، داعيا لأهمية توقيع البرنامج التنفيذى بين البلدين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، تدعيما للعلاقات التونسية المصرية.