«انتهت فكرة تقفيل الدرجات».. نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية قبل النتيجة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، عدة نصائح نفسية وتربوية لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، حتى تمر هذه الفترة بسلام.





وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022 - 2023، من أداء الامتحانات أمس الخميس، وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المتوقع إعلان النتيجة فى بداية أغسطس المقبل.

نصائح تربوية ونفسية لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

وجاءت نصائح الدكتور تامر شوقى لأولياء الأمور كالتالى:

-الوضع فى الاعتبار انتهاء فكرة تقفيل الدرجات فى كل المواد أو حتى معظمها، وهذا سينطبق على جميع الطلاب وليس ابنك وحده.

-حصول ابنك على مجموع متوسط لا يعنى فشله بل قد يعنى تميزه مقارنة بشرائح مجاميع الدرجات فى سنته، فقد تقبل كلية ما هذا العام من مجموع 70%، بينما كانت تقبل قبل عامين من 80%، وبالتالى لا تقارن مجموع ابنك بالآخرين فى غير سنته من حيث إمكانية القبول بالجامعات.

-الثقة بالله والتفاؤل أن مجهود الابن لن يضيع هباء وأن الله سيجز به خيرا آجلا أو عاجلا.

-الوضع فى الاعتبار أن دخول كلية ما أو الإخفاق فى الالتحاق بها ليس نهاية العالم، بل قد يكون فشل ابنك فى الالتحاق بكلية معينة، بداية نجاحه فى الحياة، والكثير من الأشخاص الناجحين فى المجتمع التحقوا بكليات لم تكن من اختيارهم بالدرجة الأولى.

-الوضع فى الاعتبار أن فرص الالتحاق بالجامعات أصبحت أيسر مما مضى، فى ضوء إنشاء جامعات وكليات وتخصصات جديدة حسب إمكانية كل طالب المادية ومجموع درجاته.

-التوقف تماما عن التفكير فى الامتحانات السابقة وخاصة الصعبة منها لأن هذا التفكير سيستنفذ طاقاتكم ولن يغير من الواقع شيئا.

-الوضع فى الاعتبار إن فرص الالتحاق بالجامعات أصبحت أيسر مما مضى فى ضوء انشاء جامعات وكليات وتخصصات جديدة حسب إمكانية كل طالب المادية ومجموع درجاته

-التوقف تماما عن التفكير فى الامتحانات السابقة وخاصة الصعبة منها "لأن هذا التفكير سيستنفد طاقاتكم ولن يغير من الواقع شيئا".

-عدم تهديد الطالب بحرمانه من أى مميزات حال عدم حصوله على المجموع المطلوب لدخول الكلية التى يرغبون فيها؛ لأن بعض الطلاب يتأثرون نفسيا بتلك التهديدات والضغوط والتى قد تدفعهم إلى الانتحار.