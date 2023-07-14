الصحة: تقديم 458 ألف خدمة فى المبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية والعلاجية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان - فى بيان اليوم - أن الخدمات التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 14 ألفا و794 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفا و74 زيارة.

وأضاف عبدالغفار، أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ2307 أطفال، فيما قدمت 48 ألفا و888 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف و87 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و542 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1807 مواطنين ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 11 ألفا و384 مواطنا.

ولفت إلى أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 18 ألفا و178 استمارة استبيان، وأن إجمالى المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 12 ألفا و319 مواطنا، وأن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 71 ألفا، و986 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 80 ألفا و141 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس 147 ألفا و629 طفلا.

وبين أن الحملة قدمت 2948 خدمة فى مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسى، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسى، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات، وقدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 56 ألفا و800 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».