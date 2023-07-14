بحد أقصى 10%.. قواعد الحصول على درجات الرأفة بالثانوية العامة والتنازل عنها

جدة - نرمين السيد - وبعد انتهاء جميع أعمال التصحيح، يتم عرض نسب النجاح فى كل مادة وأعداد الطلاب الذين يحتاجون بعض الدرجات لتحويل حالاتهم من دور ثانى إلى ناجح أو من راسب إلى دور ثانى، على وزير التربية والتعليم؛ لاتخاذ قرار بمساعدتهم ومنحهم درجات الرأفة.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن درجات الرأفة لا تزال قائمة، لكنها ليست فى المطلق، إذ يشترط لإضافتها تأثيرها على حالة الطالب، لتحويله من دور ثان إلى ناجح، أو من راسب إلى دور ثانى.

وتمنح وزارة التربية والتعليم هذه الدرجات لمساعدة الطلاب وحمايتهم من دخول الدور الثانى أو من الرسوب وإعادة السنة، خاصة إذا كانت الدرجات التى حققوها تقل بنسبة بسيطة عن درجة النجاح.

ويسمح للطلاب بدخول امتحان الدور الثانى حال رسوبهم فى مادتين على الأكثر، ويحصلون فى هذه الحالة على نصف درجة الامتحان فقط، أما إذا كانوا راسبين فى 3 مواد فأكثر فتكون حالتهم "راسب" وعليهم إعادة السنة بمواد الرسوب، ويحصلون على الدرجة الفعلية لكل امتحان.

وتضاف درجات الرأفة بنسب تتراوح بين 6 و10% من إجمالى مجموع المادة حسب حالة الطالب، إذ يضاف 10% كحد أقصى من إجمالى مجموع المادة إذا كان الطالب راسبا فى مادة واحدة فقط لتحويل حالته من دور ثان إلى ناجح، وبنسبة 7% من مجموع المادة إذا كان راسبا فى مادتين لتحويل حالته أيضا من دور ثان إلى ناجح، وبنسبة 6% من مجموع المادة إذا كان راسبا فى 3 مواد، وتضاف النسبة لمادة واحدة فقط لتحويل حالته من راسب إلى دور ثان.

وتضاف هذه الدرجات إلى ورقة إجابة الطالب بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح، وفى هذه الحالة يمكن للطالب التقدم طلب للتنازل عن هذه الدرجات حال رغبته فى ذلك.

التنازل عن درجات الرأفة

وقال وزير التربية والتعليم، إن الطالب الذى يحصل على درجة النجاح فقط، يعرف أنه من الممكن أن يكون مضافا له درجات رأفة، مشيرا إلى أن إضافة هذه الدرجات يكون لإيصال الطالب لدرجة النجاح فقط: "لو لقى نفسه حاصل على درجة النجاح بزيادة نصف درجة فهذا معناه إنه لم يضاف له درجات رأفة".

وحال تشكك الطالب فى إضافة درجات رأفة لا يرغب فيها، عليه التقدم بتظلم فى المواد الحاصل فيها على درجة النجاح، للاطلاع على ورقة الإجابة والتنازل عن درجات الرأفة والحصول على درجته الحقيقية التى تجعله يدخل امتحان الدور الثانى أو يعيد السنة.

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن بعض الطلاب يكونون على علم بأن إجاباتهم لا تمنحهم درجات النجاح، والراسبين منهم فى 3 مواد يريدون أن يعيدوا السنة لإعادة الامتحان فى هذه المواد بالدرجات الفعلية، بدلا من دخول الدور الثانى بنصف الدرجة فقط، وحال إضافة درجات رأفة لإحدى مواد الرسوب، وتحويل حالتهم من راسب إلى دور ثانى، يتقدمون بطلبات للتنازل عن تلك الدرجات للعودة إلى حالة راسب، وإعادة السنة.

وكشف وزير التربية والتعليم إن التظلمات ستكون فى مقار الكنترولات الرئيسية وعددها 11 كنترول على مستوى الجمهورية، وسيسمح للطلاب بالاطلاع على صورة من كراسة الأسئلة وورقتى الإجابة الخاصة به (البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية"

امتحانات الثانوية العامة 2023

واختتم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، امتحانات هذا العام، أمس الخميس، وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المتوقع إعلان نتيجة فى بداية أغسطس المقبل، مؤكدا أن الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه كاملا.

وأكد الوزير دقة التصحيح سواء الإلكترونى للأسئلة الموضوعية، أو الأسئلة المقالية، مشيرا إلى انتهاء أعمال التصحيح فى مادة اللغة العربية بنسبة نجاح تجاوزت 90%، وحصول أكثر 1.5% من الطلاب على 95% وأكثر من المجموع الكلى للمادة.

كذلك انتهى تصحيح مادة اللغة الأجنبية الثانية، بنسبة نجاح تتجاوز 91%، وحصل 20 من الطلاب على 95% فأكثر من مجموع المادة.

وتقدم لامتحانات هذا العام أكثر من 783 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.