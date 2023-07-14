مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالجيزة

جدة - نرمين السيد - قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن المحافظة أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل للعام الدراسى الحالى 2022-2023، والتى تنطلق غدا السبت الموافق 15-7-2023، وتستمر حتى الاثنين الموافق 23 من نفس الشهر.





وعلى الطلاب الالتزام بالجداول المعلنة بمدارسهم وفقا للمواعيد التالية: أولا: المرحلة الابتدائية - الصفوف الأول والثانى والثالث "فصل واحد" والرابع والخامس صم وضعاف سمع: من السبت 15 يوليو إلى الأحد 16 يوليو 2023. - الصف الرابع الابتدائى "عام - فصل واحد - مكفوفين" والسادس والسابع صم: من السبت 15 يوليو، إلى الأربعاء 19 يوليو 2023. - الصف الخامس الابتدائى "عام - فصل واحد - مكفوفين" والثامن صم: من الاثنين 17 يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023. ثانيا: المرحلة الإعدادية - الصف الأو الإعدادى "عام - فصل واحد - مكفوفين - مهنى": من السبت 15 يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023. - الصف الثانى الإعدادى "عام - فصل واحد - مكفوفين - مهنى": من السبت 15 يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023. - الصف الثالث الإعدادى "عام - فصل واحد - مكفوفين - مهنى": من السبت 15 يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023. ثالثا: المرحلة الثانوية - الصف الأول الثانوى العام: من السبت 15 يوليو إلى السبت 22 يوليو 2023. - الصف الثانى الثانوى العام: من السبت 15 يوليو إلى السبت 22 يوليو. - الصف الأول الثانوى العام "مكفوفين": من السبت 15 يوليو إلى الأحد 23 يوليو 2023. - الصف الثانى الثانوى العام "مكفوفين": من السبت 15 يوليو إلى الأحد 23 يوليو 2023. رابعا: التعليم الفنى - من السبت 15 يوليو إلى الأحد 23 يوليو وعلى جميع الطلاب الالتزام بجداول الامتحانات المعلنة بمدارسهم، مع التأكيد على استمرار الامتحانات إذا تعارضت مع إجازات رسمية.

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