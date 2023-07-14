المجلس الأعلى للجامعات يطلق موقعه الإلكترونى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتطوير الخدمات الإلكترونية وميكنة جميع الخدمات التى من شأنها تيسير الخدمات الإلكترونية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجميع الجامعات والجمهور.





وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه جارى تجهيز الموقع بعدد من اللغات الأخرى التى تتوافق مع الدول التى يوجد معها تعاون مستمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأطلق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الموقع الإلكترونى الجديد للمجلس www.scu.eg، وتم استخدام أحدث التقنيات والمعايير المتبعة عالميا، بواجهة فريدة وتجربة مستخدم تفاعلية مما يكفل وصول المستخدم للمعلومات والخدمات بأسرع وقت وأقل جهد، كذلك تمت مراعاة تحسين ظهور الموقع الإلكترونى الجديد بنتائج محركات البحث، الامر الذى يعد ضروريا لضمان وصول الموقع الرسمى للمجلس إلى الجمهور المستهدف بفعالية وكفاءة.

ويقدم الموقع الجديد للمجلس الأعلى للجامعات العديد من الخدمات الإلكترونية للمجتمع الجامعى والهيئات والمؤسسات وكذلك فئات مختلفة من المواطنين، حيث تم ربط جميع الخدمات الإلكترونية معا ويعد أحد ركائز التميز فى المؤسسات الحكومية، كما أضيفت خاصية البحث بداخل الموقع والتى كان يفتقد لها الموقع السابق مما يحسن من مستوى الخدمة للزائرين.

ومن أهم مميزات الموقع الجديد، الاهتمام بالأسئلة الشائعة الخاصة بمختلف الخدمات التى يقدمها المجلس مما يسهل على مستقبلى الخدمة الإجابة على استفساراتهم وتخفيف العبء على العاملين بالرد على الاستفسارات.

ويقدم الموقع خاصية التحدث مع العملاء عبر المحادثات "Chat" والتى تتحول إلى بريد إلكترونى فى حالة عدم وجود خدمة عملاء بعد أوقات العمل الرسمية، مما يسمح للعاملين بالرد على استفسارات العملاء بالبريد الإلكترونى، ويوفر الموقع إمكانية التواصل المباشر مع الإدارات والوحدات المختلفة من خلال استمارات ديناميكية طبقا للإدارة والغرض المرجو من التواصل.

كما يوفر الموقع خدمة تحميل الملفات العامة بشكل مباشر فى خدمة مطبوعات المجلس والتى تعمل بشكل ذكى حيث تقوم بتجميع كافة المطبوعات التى تم إدراجها بشكل فردى فى الإدارات المختلفة بمكان واحد وكذلك إتاحة الملفات فى الإدارات الخاصة بها وكذلك الخدمات الخاصة بها؛ لتسهيل إتاحتها لمستقبل الخدمة.

وتم ربط الموقع وقطاع الأخبار الخاص به بمنصات التواصل الاجتماعى للمجلس "فيسبوك، تويتر، لينكد إن، ثريدز، يوتيوب"، حتى يتمكن متابعى المجلس من متابعة أخباره على المنصات المختلفة للمجلس، كما يمكن لمتابعى الموقع مشاركة الأخبار التى تهمهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يذكر أنه تم تطوير الموقع الإلكترونى الجديد للمجلس بمشاركة كل من الدكتور عاشور عمرى مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور جون فايز نائب مدير المركز، والدكتور عمر سالم مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بالمركز، بالإضافة إلى فريق العمل القائم على تطوير الموقع.