«أتوبيس السعادة» يستعرض آخر تطورات وتصاميم عمارة البيئة المحلية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأبرز الإعلامى أحمد يونس، مقدم برنامج أتوبيس السعادة، المذاع على قناة dmc، مع المهندس إكرام، المتخصص فى الهندسة المعمارية، آخر تطورات عمارة البيئة المحلية، وهى عمارة مصرية صميمة، تطورها أجيال بعد أجيال، لتصبح فريدة من نوعها ومميزة.

برنامج «أتوبيس السعادة» من تقديم الإعلامى أحمد يونس، ويسلط البرنامج الضوء على مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة فى إطار كوميدى ومناسب لعمر الأطفال.