جدة - نرمين السيد - وأبرز الإعلامى أحمد يونس، مقدم برنامج أتوبيس السعادة، المذاع على قناة dmc، مع المهندس إكرام، المتخصص فى الهندسة المعمارية، آخر تطورات عمارة البيئة المحلية، وهى عمارة مصرية صميمة، تطورها أجيال بعد أجيال، لتصبح فريدة من نوعها ومميزة.
برنامج «أتوبيس السعادة» من تقديم الإعلامى أحمد يونس، ويسلط البرنامج الضوء على مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة فى إطار كوميدى ومناسب لعمر الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أتوبيس السعادة» يستعرض آخر تطورات وتصاميم عمارة البيئة المحلية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.