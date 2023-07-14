جدة - نرمين السيد - استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تفاصيل فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين، الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذى تستضيفه مدينة العلمين الجديدة فى الفترة من 13 يوليو الجارى حتى 26 أغسطس المقبل.





وقالت ميرنا عادل، مراسلة "إكسترا نيوز" فى العلمين الجديدة، خلال مداخلة مع الإعلامى ياسر عبدالستار، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المهرجان شهد فى أول أيامه بطولة "التيك بول" بمشاركة اللاعبة تاليا واللاعبة مايا، بطلتا العالم فى هذه اللعبة. وأضافت مراسلة "إكسترا نيوز" فى العلمين الجديدة، إن البطولة يشارك بها 64 فرقة، و64 فرقة مزدوجة من كل دول العالم، كما تتضمن الفعاليات أيضًا تحدى العصر الذهبى، بمشاركة 25 نجمًا من نجوم كرة القدم المصرية الذين توجوا مع المنتخب ببطولة أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010. وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته أمس 13 يوليو الجارى، وتستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسلة «إكسترا نيوز» ترصد تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين فى يومه الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.