وزير التعليم يكشف كيفية وضع امتحانات الثانوية العامة وتصحيحها

جاء هذا فى تصريحات للوزير لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وأضاف حجازى، أنه قبل بدء تصحيح كل مادة، تراجع لجنة من 10 خبراء، نموذج الإجابة للتأكد من انضباطه، ثم تبدأ عملية التصحيح.
وأشار الوزير إلى أن تصحيح امتحانات هذا العام يتم إلكترونيا بالكامل، سواء بالنسبة لأوراق إجابة أسئلة الاختيار من متعدد "البابل شيت"، أو الأسئلة المقالية، كما أن أرقام الجلوس يتم مسحها إلكترونيا بعدما يظلل الطلاب الخانات المعبرة عنها أثناء ملىء البيانات.
أوضح أن الجزء المقالى بالامتحانات، يتم تصحيحها إلكترونيا عن طريق إرسالها لتابلت المعلم، والسؤال الواحد يقيمه اثنين من المصحيين وحال اختلافهما فى نصف درجة، يحصل الطالب على الدرجة الأعلى، أما إذا اختلف التقييم لأكثر من نصف درجة، يتم الاستعانة بمحكم ثالث للفصل بينهما.
واختتم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، امتحاناتهم أمس الخميس، وصرح وزير التربية والتعليم بأنه من المتوقع إعلان النتيجة بداية أغسطس المقبل.
وأشار الوزير إلى انتهاء أعمال التصحيح فى مادة اللغة العربية بنسبة نجاح تجاوزت 90%، وحصول أكثر 1.5% من الطلاب على 95% وأكثر من المجموع الكلى للمادة.
كذلك انتهى تصحيح مادة اللغة الأجنبية الثانية، بنسبة نجاح تتجاوز 91%، وحصل 20 من الطلاب على 95% فأكثر من مجموع المادة.
وتقدم لامتحانات هذا العام أكثر من 783 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.
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