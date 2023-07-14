فتح باب التقديم لمدرسة الضبعة للطاقة النووية «تفاصيل»

جدة - نرمين السيد - أولا: الفئات المسموح لها بدخول اختبرات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية

- الطالب الناجح فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفى شروط التقدم.

- الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 وفقا للمجموع الاعتبارى الذى يتم احتسابه كالتالى: مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية × المجموع الكلى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 280 درجة ÷ المجموع الكلى للشهادة الإعدادية الأزهرية.

- بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظة مطروح، شرط الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من محافظة مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثانى الإعدادى من مدارس مطروح.

ثانيا: إجراءات التقدم للامتحان

- يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- يتم فتح باب التقدم إلكترونيا بداية من السبت الموافق 15-7-2023 إلى يوم الخميس الموافق 20-7-2023، ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ.

- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكترونى وطباعة استمارة التقدم، مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

المستندات المطلوبة

- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال مقابل أداء خدمة بقيمة 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصرى أو باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بالبنك الأهلى المصرى رقم 154307041719000014، وبنك مصر على حساب رقم 10500010000

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- تقوم المديريات التعليمية "التعليم الفنى" باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

ثالثا: شروط التقدم للامتحان

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

- ألا يزيد سن الطالب فى 1-10-2023 عن 18 سنة.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "عام - أزهرى" دور أول 2023 بمجموع لا يقل عن 260 درجة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا تقل درجات الطالب فى "الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم" عن 95%.

رابعا: الطلاب المقبولون بالمدرسة

بناء على القرار الوزارى رقم 7 بتاريخ 10-1-2019، يشأن إنشاء المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "نظام السنوات الخمس" التابعة لإدارة الضعبة التعليمية بمحافظة مطروح، المادة الثامنة "يسدد الطلاب مبلغ 3000 جنيه سنويا مقابل الخدمة التعليمية ويتم زيادته سنويا".

خامسا: عقد الامتحان

يتم عقد الاختبار الإلكترونى للالتحاق بالمدرسة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقان 24 و25-7-2023 بالمحافظات.

سادسا: نظام الامتحان

- يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

- يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ويعقد الاختبار من دورو احد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة بالالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم فى امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسى، ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكترونى.

ويحق للطالب الذى لم يتم قبوله فى الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بدايونا عام الوزارة، ويختص قطاع التعليم الفنى بفحص التظلمات التى تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم. ويتم قبول الطلاب بالمدرسة وفقا للاعداد المقرر قبولها سنويا.

- بعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم على النحو التالى:

1- المجموع الاعتبارى لمكونات الاختبار الإلكترونى وفق معايير يضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

2- اجتياز الطالب لمعيار النجاح فى كل مكون من مكونات الاختبار الإلكترونى على حدة، وفقا لمعايير النجاح الذى يحدده المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

- يتم ترتيب الطلاب الناجحون فى المرحلة الأولى ترتيبا تنازليا لاختيار العدد المطلوب للمرحلة الثانية للاختبارات بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة.

سابعا: رابط التقديم

يتم التقديم بالمدرسة من خلال الرابط التالى: http://exls.emis.gov.eg

توجيهات عاجلة

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على مديرى المديريات التعيلمية بشأن إجراءات عقد الامتحانات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة كالتالى:

أولا: التواصل مع الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بالآتى:

- متابعة تسجيل الطلاب المنطبقة عليهم الشروط ومراجعة بياناتهم.

- إعلان أرقام الجلوس للاختبارات الإلكترونية وقاعات الاختبار للطلاب المتقدمين وفقا للجدول الزمنى.

- تسليم لجنة الاختبارت نسخة من بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة.

- إعلان نتيجة المرحلة الأولى على بوابة مركز معلومات الوزارة.

- دفع 100 جنيه فقط على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية على أرقام البنك الأهلى: 1543070416719000014، أو بنك مصر 1050001000036407.

ثانيا: يتم التواصل مع الإدارة العامة للبنية الأساسية بالآتى:

- تحديد قاعات ومراكز أداء الاختبارات الإلكترونية بالمديريات التعليمية.

- نشر وإتاحة الاختبارات بقاعات الاختبار بمراكز الاختبار بالمديريات.

- إتاحة نظام الاختبارات للطلاب المتقدمين.

- متابعة أعمال سير الامتحان باعات الاختبار على مستوى المديريات التعليمية.

- تقديم الدعم الفنى اللازم للقائمين على الاختبارات بالقاعات وحل المشكلات الفنية التى تواجه أعمال سير عملية الامتحان.

ثالثا: يتم التواصل مع لجنة إعداد بنوك الأسئلة والصور الامتحانية بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالآتى:

- الرد على تظلمات الطلاب الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية.

وشددت الوزارة على مديرى المديريات بالإحاطة والتوجيه نحو اتخاذ اللازم.