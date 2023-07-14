سلطنة عمان تثمن جهود الرئيس السيسى فى عقد قمة دول جوار السودان

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تقديرها للجهود التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عقد قمة دول جوار السودان، دعما للمساعى الرامية للتوصل إلى حل سلمى شامل ومستدام يلبى تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.





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