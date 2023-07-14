رئيس «برمبال» بكفر الشيخ يوضح حجم جهود «حياة كريمة» بالقرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال "العبد"، خلال جولة لكاميرا فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن الوحدة المحلية للقرية يتعدى عدد سكانها 65 ألف نسمة، لافتا إلى أن المشاريع التى تقوم بها مبادرة حياة كريمة تخدم كل أهالى القرية وضواحيها.

وأضاف أن الوحدة المحلية بها وحدة إطفاء مجهزة، ومركز تأهيل اجتماعى، فضلا عن العمارات السكانية، ومركز تنمية الأسرة، كما يوجد على بعد 50 متر مجمع خدمات، قائلا: "كل دا هيخدم أهالى القرية بدل ما كنا لما بيحتاجوا حاجة بيعانوا عشان يروحوا لمركز مطوبس، فالدولة قدرت تقرب لنا كل دا للتسهيل على المواطن".

وعن الخدمات الزراعية، قال رئيس الوحدة المحلية لقرية برمبال، إن المجمع الزراعى سيقدم جميع الخدمات الزراعية للقرية وأيضاً للقرى التابعة لها.