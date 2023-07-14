جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا، أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 782 مواطنًا فى 6 تخصصات طبية.





وقال المحافظ، فى بيان اليوم الجمعة، إنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى فى تخصصات (طب الأطفال، الجراحة العامة، أمراض الباطنة، أمراض النساء والتوليد، طب وجراحة الفم والأسنان، تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية). وأضاف أن هذه القافلة تأتى انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.‬ من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة قامت أيضًا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 121 مواطنًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا: الكشف على 782 مواطنًا فى قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.