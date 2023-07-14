«100 يوم صحة» بالإسكندرية تقدم الرعاية الطبية بالديوان العام لحى غرب

جدة - نرمين السيد - قدمت مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، خدماتها للموظفين والعمال بديوان عام حى غرب وفى عدة تخصصات طبية، شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوى والتوعية بالفحص الذاتى للثدى بجانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مثل القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم.





وأكدت المبادرة الرئاسية، فى بيان اليوم، أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، مع تواجد فريق طبية متكاملة بالمحافظة. يذكر أن مبادرة "100 يوم صحة"، انطلقت فى يونيو الماضى، وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار "إنزل واكشف واطمئن من كل مكان فى مصر". وفى سياق متصل، نظمت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بمسجد "القدوس" بنطاق حى وسط لتقديم الرعاية الصحية وتنمية الوعى الاجتماعى تحت شعار "حقك تنظمى". ووقعت القافلة الكشف الطبى على عدد من المواطنين وقدمت العلاج للحالات المستحقة، بجانب تنظيم ندوات لتوعية المواطنين والسيدات بأساليب وطرق الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

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