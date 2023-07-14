زيارة واحة سيوة الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدى للتكنولوجيا"، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة.

ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة 3 كليات، هى التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمى فى دعم أنشطة التعاون الفنى للاتحاد البريدى العالمى، والتى تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء.

فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ونص مشروع القرار على أن تعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 1986، لتصبح 1818.28 فدان، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائى بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة.

يأتى هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتى تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، فيما تمت الموافقة على التعاقد مع شركتى "سيمنس" و"لايف كير تكنولوجى"، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدى يعقوب "مصر/ رواندا"، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوى بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالى مدة التعاقد 15 سنة، بالإضافة إلى قرار بأن يكون الخميس 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فضلا عن قرار بأن يكون الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

أما عن الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعا بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك فى إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمشرف على مركز تحديث الصناعة، فضلا عن اجتماع لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة فى تحصيل مقابل التحسين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات مثل مشروعات تطوير الخدمات بواحة سيوة، ومحاور وأهداف النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين فى الخارج"، وكذلك اجتماع لاستعراض الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأعضاء الفريق المختص بإعداد الرؤية، حيث أكد أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المنطقة يعد جزءا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية، مشددا على الحرص على أن يحافظ مخطط التطوير على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، وذلك بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والمدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ومستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، بجانب اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث تمت الموافقة على 4 مشروعات مشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والمالية، والإسكان، والنقل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن اجتماع مع الأمين العام لمنظمة "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية - الكنفجيس"، والوفد المرافق لها، حيث تطرق إلى دعم مصر لمنظمة "الكنفجيس" فى تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التى تخطط لها لصالح الشباب فى المستقبل، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسئولى الوزارة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بمتابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة، كما شهد من أمام مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذلك لتخدم محافظتى الإسكندرية ومطروح، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

فضلا عن متابعة حصاد الجهود المبذولة من قبل "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"، خلال النصف الأول من عام 2023 الحالى، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، فى حين قام بزيارة إلى واحة سيوة وتعد هى الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة بهدف متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، وذلك برفقة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، ومحافظ مطروح، ومدير إدارة المهندسين العسكريين، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين، فيما تفقد ومرافقوه، جانبا من أعمال التنسيق الحضارى بميادين السوق، وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة، وذلك خلال جولته بواحة سيوة، حيث أكد على أهمية الأعمال المنفذة ضمن هذا المشروع، واهتمام الحكومة باستكماله سريعا، لكونه يسهم فى تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وإعادة إحياء الطابع البيئى والحضارى لها.

وتضمنت الأنشطة أيضا، كما ذكر التقرير، الاستماع بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية إلى شرح من محافظ مطروح، حول الموقف التنفيذى للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص، وذلك فى أثناء زيارته لواحة سيوة، فضلا عن الاستماع إلى شرح تفصيلى من مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تواجده بالقرية الأولمبية بسيوة، استكمل خلاله استعراض تفاصيل الاعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف بالواحة بمرحلتيه، فيما تفقد أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة، فى إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة، حيث تجول فى منتجع جعفر البيئى المصمم بطراز سيوى مميز، ويطبق كافة الاشتراطات البيئية العالمية، ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول، وكذلك تفقد ومرافقوه مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة سيوة، والذى يتكون من محطة معالجة بطاقة 18 ألف م3/ اليوم، و13 محطة رفع، بينها محطتا رفع رئيسية، و11 محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول 100 كم، وخطوط طرد بطول 17 كم، كما تفقد قسم تراخيص مرور سيوة، ضمن جدول أعمال زيارته التى بدأها للواحة الواقعة غرب مصر لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بها، حيث أجرى حوارا مع المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة لهم عبر وحدة المرور الجديدة، إلى جانب التعقيب فى ختام الفعاليات بالقرية الأولمبية بسيوة، حيث أعرب عن سعادته بتواجده وسط أهل سيوة ومطروح، ونقل إلى الأهالى تحيات رئيس الجمهورية، ونقل لهم تمنياته بدوام التقدم والرقى لمحافظة مطروح وواحة سيوة على الأخص، فيما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون فى مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومى وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.

واستكمالا لأنشطة رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، وفقا للتقرير عقد مؤتمرا اصحفيا موسعا لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، حيث أعلن أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالى 1.9 مليار دولار هى قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى التعقيب على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفى العالمى لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصرى 100%، يتم تنفيذه فى إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب إلقاء كلمة خلال الاجتماع الافتراضى للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخى، من أجل التحضير للقمة الأفريقية للمناخ، المقرر عقدها فى العاصمة الكينية نيروبى 4-6 سبتمبر المقبل، حيث أكد أهمية القمة التى ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير اللقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وذلك بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مشروع تنمية المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى لقاء مع عدد من كبار المشايخ والعواقل وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمطروح، وذلك بمقر القرية الأولمبية، فى إطار زيارته لواحة سيوة، حيث تم استقباله لدى وصوله المقر، مع عدد من أطفال سيوة، وقدم له باقة ورد وتمور ترحيبا بقدومه، وقاموا بأداء أغنيات من الفلكلور الشعبى، بجانب لقاء مع مسئولى شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار فى السوق المصرية، وذلك بحضور العضو المنتدب بشركة "بلاك روك"، ومديرة الصناديق بقطاع الأسواق الناشئة فى الشركة، والرئيس التنفيذى لمجموعة هيرميس المالية، فضلا عن عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات والتى تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها