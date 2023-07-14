جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وينشر دوت الخليج، من خلال الفيديو جراف التالي، جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية: يأتى ذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل للمواطنين للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب الإعلان عن مشروعات الإقراض متناهى الصغر للمرأة والشباب. وأتاحت الدولة عددا من المشروعات والتمويل لدعم وتسويق منتجات «الأسر المنتجة»، إلى جانب دعم الحرف اليدوية والتراثية، وتطوير آليات الترويج والتسويق لمنتجات مشروعات الأسر. كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «تتلف فى حرير» لدعم صناعة الحرف والمنسوجات.

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