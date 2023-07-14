إطلاق مراكز التعليم المجتمعى الأبرز.. حصاد «التضامن» فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الجمعة 7 يونيو:-

- القباج تشهد حفل تكريم المؤسسات الفائزة فى مسابقة مجلة "حماة الأرض" لدعم الجهود المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وبيئة صحية، وفوز مؤسسات فودافون ومجدى يعقوب وسيمكس.

- صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" ينتهى من تنفيذ الاتاحة المكانية داخل كليات جامعتى عين شمس والزقازيق ويسلم 147 طالبا وطالبة من ذوى الإعاقة الحركية كراسى متحركة فى اطار تنفيذ مشروع كرسى بالمقاس

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى "علشان ولادكم احسبوها صح" فى شهرها الأول تنفذ ما يقرب من 70 ألف لقاء أسر و1,5 مليون زيارة منزلية على مستوى محافظات الجمهورية والحملة تستهدف التوعية بقضايا الاسرة والتنمية.

السبت 8 يوليو:-

- القباج تلتقىى عبر تقنية الفيديو كونفرانس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوى الإعاقة لمشاركة جمهورية مصر العربية بمسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوى الإعاقة فى نسختها السابعة على التوالى.

- القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح البرنامج التدريبى"الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة" خلال الفترة من 27-2 يوليو بمشاركة عدد من ضباط سلاح الجو بسلطنة عمان، بهدف تعريف المشاركين باحدث تقنيات الكشف عن الجرائم.

- البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى ينفذ دورات تدريبية لتنمية قدرات مقدمى الخدمة فى 19 حضانة ببنى سويف فى اطار اطلاق جهود الوزارة زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم لاربع سنوات بدور الحضانة.

الأحد 9 يوليو:-

- وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى وفدا من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة مقترح صندوق للحماية الاجتماعى برنامج معاشات للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة للعاملين بالخارج.

- القباج تشهد احتفالية إطلاق مراكز التعليم المجتمعى وتوقع بروتوكول مع منظمة اليونسكو لتعزيز الوعى والثقافة والتكنولوجيا الرقمية للمجتمعات المحلية بقرى "حياة كريمة".

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تترأس اجتماع لجنة "حصر وشهر أصول وزارة التضامن الاجتماعى"، واستغلالها بشكل أمثل وتنمية مواردها لصالح الخدمات الاجتماعية بالوزارة.

- قافلة طبية لذوى الإعاقة تنظمها مديريتى التضامن الاجتماعى بالبحيرة والجيزة والمجلس الاستشارى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف توفير الأطراف الصناعية والمصنوعة باحدث النظم والتكنولوجيا وضمان الصيانة الدورية لها.

الإثنين 10 يوليو:-

- وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بسفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون على مستوى الأسر المنتجة والتمكين الاقتصادى، والتشريعات القانونية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وميكنة منظومة العمل الأهلى.

- القباج تستقبل القمص بيشوى شارل سكرتير البابا للرعاية الاجتماعية، لبحث استكمال مبادرة "بنت الملك" لتأمين مستقبل الفتيات لحين إتمام سن الزواج، بمبادرة "إبن الملك" للشباب.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى بالتعاون مع جمعيتى خير وبركة والمرأة الجديدة يقوم بتسليم مشروعات تربية اغنام وماعز بالقليوبية، ويسلم مشروعات إنتاجية ضمن مبادرة "قرى بلا فقر" للمستهدفين من مستفيدى تكافل وكرامة.

- تزامنا مع الاحتفال بيوم النوبة، التضامن الاجتماعى بالاقصر تعيد افتتاح البيت النوبى إحياء للتراث الثقافى للصناعات الحرفية اليدوية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لإجمالى 82 ألف مريض إدمان منهم 7,766 حالة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

- التضامن الاجتماعى تطلق النسخة الثانية من مبادرة "دورى أبناء مصر" فى إطار مبادرة التواصل والدمج المجتمعى للأطفال الأولى بالرعاية.

الثلاثاء 11 يوليو:-

- فعاليات مكثفة لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" بمشاركة ما يزيد على 400 عارض والمنتجات تمثل تراث مصر الحرفى.

- الهلال الأحمر المصرى يستلم شحنة من الأدوات التعليمية التفاعلية استعدادا لإطلق المرحلة الثانية من برنامج "التعلم عن طريق اللعب" والمنفذ بالتعاون بين الهلال الأحمر واليونيسيف ووزارة التربية والتعليم.

- ورشة لتدريب المكفوفين على استخدام الحاسب الآلى بوحدات التضامن الاجتماعى بجامعة السويس وجامعة 6 أكتوبر، لدعم المهارات الحياتية واستثمار الوقت، وورشة بجامعة الإسكندرية عن لغة الإشارة للصم وضعاف السمع.

- التضامن الاجتماعى تنتهى من مراجعة مسودة قانون "الضمان الاجتماعى الموحد" برئاسة وزارة العدل قبل مناقشته بمجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس 2023.

الأربعاء 12 يوليو:-

- برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، انعقاد اللجنة الوزارية "التربية الإيجابية" لمناقشة مسودة الاستراتيجية القومية "التربية الإيجابية.. مشاركة" بحضور ممثلى الجهات المعنية.

- بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية الصيدلة جامعة الأزهر، لتعزيز التعاون المشترك وتعزيز وتطوير الأبحاث العلمية والابتكار.

- القباج تلتقى بقيادات الوزارة القائمين على إدارة تأهيل ذوى الإعاقة والجمعيات الأهلية الشريكة لإطلاق حملة "بعنوان مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة".

- اجتماعات مكثفة لفريق تكافل وكرامة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة سبل التحقق من 30% من مستفيدى تكافل وكرامة طبقا للمتابعة الدورية لاستحقاق الأسر تحت خط الفقر.

الخميس 13 يوليو:-

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون فى مجالات التمكين الاقتصادى، ودعم الصيادين، وتوثيق شهادات الميلاد والزواج، وحفر آبار مياه، ورفع كفاءة مركز التأهيل لذوى الإعاقة بجنوب سيناء.

- القباج تستقبل الدكتور حازم فهمى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كير مصر لاستعراض أوجه التعاون بين الطرفين فى مجال المشروعات متناهية الصغر، وإنشاء الوحدات الإنتاجية بمحافظات الصعيد، وتفعيل الرقابة المجتمعية على خدمات الوزارة.

- القباج تشهد حفل تكريم مديريات التضامن لاجتماعى الفاعلة ببرنامج "مودة" لتأهيل المخطوبين ولتعزيز وتنمية الاسر المصرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وتعلن استفادة نصف مليون شاب وشابة من تدريب مودة و5 ملايين مواطن من منصة مودة الرقمية.

-نيفين القباج والشيخ على جمعة يوقعان بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير لتوفير مشروعات متناهية الصغر لإجمالى 2,500 أسرة بإجمالى 80 مليون جنيه.