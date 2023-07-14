علاء على لـ«إكسترا نيوز»: مركز خدمات المواطنين سيخدم جميع أهالى برمبال

جدة - نرمين السيد - وأكد "على" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مشروع مركز خدمات المواطنين بقرية برمبال، بالفعل تم الانتهاء من مرحلة إنشائه بنسبة 100%، وتم تسليمه، وقريبًا سيتم بدء العمل به.

وعن المجمع الخدمى، أوضح أن المجمع يحتوى على مركز تكنولوجى فى الدور الأرضى بإجمالى حوالى 17 شباك، لافتًا إلى أن الدور الأول مُقسم إلى أجزاء كلًا منها يضم: "الشهر العقارى والسجل المدنى، والوحدة المحلية، فضلًا عن خدمات مكتب التموين".

وأكد استشارى مشروع مركز خدمات المواطنين، أن هذا المركز سيخدم كافة أهالى القرية، ويسهل إجراءاتهم بدلاً من السفر إلى مركز المحافظة.